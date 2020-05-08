قطر تسجل 1311 إصابة جديدة بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية، الجمعة، تسجيل 1311 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 20201.
وأكدت الوزارة تعافي 84 من المصابين، ليصل العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 2370 حالة.
ووصل عدد الأشخاص الذين تم فحصهم من فيروس كورونا في قطر حوالي 120458، وبلغ عدد الفحوصات التي أجريت في الـ24 ساعة الماضية 3963.
ولفتت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الحالات النشطة تحت العلاج 17819، و12 حالة وفاة.
وأشارت الوزارة في البيان اليومي على صفحتها إلى أن عدد الفحوصات اليومية التي تجريها على الأشخاص تعتمد في الأساس على عدد المخالطين للأفراد المؤكد إصابتهم بالفيروس.
كما أنها تقوم بفحوصات عشوائية في أماكن مختلفة من البلاد كإجراء استباقي، حيث أن عدد الفحوصات التي يتم إجراؤها يومياً لا يرتبط شرطاً بعدد الحالات المكتشفة من ناحية الارتفاع أو الانخفاض.
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