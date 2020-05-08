113 إصابة جديدة بكورونا وحالتا وفاة بالمغرب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن المغرب، الجمعة، تسجيل 113 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 5661، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 185 بعد الإعلان عن حالتي وفاة جديدتين.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 2302 بعد تعافي 123 شخصاً.

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.