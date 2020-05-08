القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن المغرب، الجمعة، تسجيل 113 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 5661، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 185 بعد الإعلان عن حالتي وفاة جديدتين.
وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 2302 بعد تعافي 123 شخصاً.
وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
كانت هذه تفاصيل خبر 113 إصابة جديدة بكورونا وحالتا وفاة بالمغرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.