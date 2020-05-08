ارتفاع إصابات كورونا في لبنان لـ796.. والوفيات 26

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية، الجمعة، تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 796.

وقالت الوزارة، في تقريرها اليومي، حول مستجدات فيروس كورونا، إن الحالات الجديدة بينها 6 إصابات للوافدين اللبنانيين.

وأضافت الوزارة أن عدد الوفيات ارتفع إلى 26، بعد تسجيل حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

ووفقاً للموقع الرسمي لوزارة الإعلام المخصص لمتابعة أخبار فيروس كورونا، بلغ عدد الحالات الحرجة 42، فيما تعافت 223 حالة.

وكان مجلس الوزراء اللبناني قد أعلن في جلسة طارئة انعقدت في 15 مارس/آذار التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، والتي تم تمديدها حتى 24 مايو/أيار.