1556 إصابة و55 وفيات جديدة بكورونا في إيران

الخليج 365الجمعة 2020/5/8 03:37 م بتوقيت أبوظبي
سجلت إيران الجمعة 1556 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وقال كيانوش جهانبور، المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، إن إجمالي عدد المصابين وصل بذلك إلى 104 آلاف و691 إصابة، بينهم 2711 في وضع حرج يخضعون للعناية المركزة، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.
وأضاف: "توفي خلال الساعات الـ 24 الماضية 55 شخصا ليرتفع إجمالي عدد المتوفين إلى 6541 حالة".
وقال جهانبور: " تم لغاية الآن إجراء 558 ألفا و899 اختبارا للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد".
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