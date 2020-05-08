5 وفيات جديدة بكورونا في إسرائيل.. وارتفاع الإصابات لـ16409

داوود عبدالرؤوفالجمعة 2020/5/8 03:18 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الجمعة، تسجيل 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 245 حالة.
وقالت الوزارة، في بيان، إنه تم تسجيل 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد إلى 16409.
ولفتت إلى تعافي 11007 حالات، فيما يخضع 64 من المصابين للتنفس الصناعي.
وكانت الحكومة الإسرائيلية خففت، خلال الأيام القليلة الماضية، من القيود التي كانت فرضتها خلال مارس/آذار الماضي.
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