كورونا في أفريقيا.. 2074 وفاة و54027 إصابة

الخليج 365 - أديس أباباالجمعة 2020/5/8 03:01 م بتوقيت أبوظبي
أعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، الجمعة، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في أفريقيا تجاوز عتبة الـ54 ألف حالة.
وقال المركز، في بيان، إن إجمالي الإصابات بالفيروس في أفريقيا وصل إلى 54027 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات بالفيروس في القارة السمراء نحو 2074 حالة.
وأشار المركز إلى أن حالات التعافي من الفيروس وصلت إلى 18 ألفاً و636 حالة.
وحسب البيان اليومي للمركز الأفريقي، فإنه تم تسجيل 4943 حالة إصابة وسط القارة، فيما سجلت 19808 حالات إصابة شمال القارة، و5298 حالة في الشرق، و8765 حالة في جنوب القارة، فيما سجل غرب القارة 15213 حالة إصابة.
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