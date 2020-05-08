إثيوبيا تسجل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإثيوبية، الجمعة، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى 194.



وقالت الوزارة، في بيان، إن الحالات الجديدة جاءت بعد إجراء فحص معملي لنحو 1861 شخصا خلال 24 ساعة.

وأضافت أن الـ3 حالات لإثيوبيات تتراوح أعمارهن بين 23 و33 من سكان مدينة أديس أبابا، ولم يسجل لهم تاريخ سفر، اثنان منهن بالمخالطة لمصابة سابق، فيما الحالة الثالثة قيد التحقيق.

ولفتت الوزارة إلى أن عدد المتعافين من فيروس كورونا وصل إلى 95 حالة، بعد تسجيل 2 حالة تعافٍ، فيما بلغ عدد الوفيات جراء الفيروس 4 حالات، وحالة واحدة في العناية المركزة.