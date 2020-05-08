الكويت تقرر تطبيق الحظر الشامل بداية من الأحد لمواجهة كورونا المزيد

الخليج 365 - وكالاتالجمعة 2020/5/8 05:18 م بتوقيت أبوظبي
قرر مجلس الوزراء الكويتي، الجمعة، تطبيق الحظر الشامل في البلاد بداية من الأحد المقبل وحتى 30 مايو/آيار الجاري في إطار تتدابير مواجهة انتشار فيروس كورونا.
وكانت السلطات الكويتية قد أعلنت،الإثنين الماضي، تمديد حظر التجول وعطلة المؤسسات حتى 31 مايو المقبل لمواجهة كورونا.
وأكدت السلطات أنه سيتم تمديد حظر التجول ليبدأ 4 عصرا وينتهي 8 صباحا.
وأعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 3 وفيات و641 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة الماضية.
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