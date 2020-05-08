ممارسة اليوغا أسبوعيًّا تُقلل مِن تكرار الصداع النصفي ومدته وألمه

تشير دراسة في علم الأعصاب إلى أن اليوغا يمكن أن تقلل من تكرار الصداع النصفي ومدته وألمه، فقضاء بعض الوقت على بساط اليوغا يمكن أن يفعل المعجزات للأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي أفضل من تناول الأدوية بمفردها.

ووفقا لتقرير لموقع healthline أشار الدكتور روهيت بهاتيا المؤلف الرئيسي لمعهد عموم الهند للعلوم الطبية إلى أن نصف الأشخاص تقريبًا الذين يتناولون أدوية لعلاج الصداع النصفي يخففون من اعراضه وآلامه.

قامت الدراسة بإجراء البحث على 114 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 18 و 50 عامًا، جميعهم يعانون من الصداع النصفي العرضي، والذي يعرف بأنه يعاني من 4 إلى 14 صداعًا في الشهر تم تعيين الأشخاص بشكل عشوائي في مجموعتين تلك الموجودة فقط على الدواء والأخرى على الدواء مع ممارسة اليوجا أيضا، وأعطيت كلتا المجموعتين الأدوية المناسبة والمشورة بشأن تغييرات نمط الحياة مثل الحصول على قسط كاف من النوم وممارسة الرياضة وتناول الطعام بشكل جيد.

خضعت مجموعة اليوغا لممارسة اليوجا لمدة ساعة واحدة 3 أيام في الأسبوع لمدة شهر واحد، تضمنت الممارسة تمارين التنفس، والتأمل بعد الشهر الأول، مارسوا اليوغا في المنزل 5 أيام في الأسبوع لمدة شهرين إضافيين، قام المشاركون بتدوين جميع معلومات الصداع النصفي، بما في ذلك مدة النوبة وشدتها وأدويتها.

بينما رأى الجميع تحسن كانت الفائدة أعلى في أولئك الذين أضافوا اليوغا الى روتينهم اليومى دأت هذه المجموعة بمتوسط 9.1 صداع في الشهر وانتهت فترة الدراسة لمدة 3 أشهر مع 4.7 صداع في الشهر انخفاض بنسبة 48%.

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