ملوك وملكات تنازلوا عن العرش لأبنائهم تعرف على قصصهم

نستعرض في هذا الموضوع، ملوك وملكات حول العالم تنازلوا عن العرض لأبنائهم، على مر السنين، كما نستعرض أيضًا تاريخ العائلات الملكية الذي يحظى بالكثير من القصص..



هولندا

على غرار جدتها وأمها، أعلنت بياتريكس ملكة هولندا عن تنازلها عن العرش لابنها الأكبر الأمير ويليام ألكسندر في خطاب متلفز في 28 يناير 2013، وحددت في الخطاب يوم 30 أبريل من العام نفسه والموافق ليوم عيد الملكة، لتتويج ابنها.

واختارت الملكة بياتريكس هذا اليوم لعدة أسباب، إذ قالت إنه العام الذي تبلغ فيه عامها الـ 75، ويوافق الذكرى المائتين للملكية الهولندية، كما أنها الذكرى الـ 33 لاعتلائها العرش، وقالت في خطابها، "أنا لا أنسحب لأن مهمتي أصبحت ثقيلة علي، ولكن لاقتناعي بأن مسؤولية بلدنا يجب أن تكون في أيدي جيل جديد".

بعد تنازل الملكة بياتريكس عن العرش لابنها الأمير ويليام ألكسندر في 30 أبريل 2013، توج ملكا ليصبح أول ملك لهولندا منذ 123 عامًا، بعد عقود طويلة من تنصيب سيدات البلاط الملكي، فتم تغيير اسم العيد من يوم "الملكة إلى الملك" في اليوم نفسه من كل عام.



بلجيكا

تنازل ألبير الثاني ملك بلجيكا عن العرش لابنه الأكبر الأمير فيليب في 21 يوليو عام 2013، متعللا بكبر سنه، وكان قد توج على العرش خلفُا لشقيقه الأكبر الملك بودوان الأول، الذي لم يكن له أولاد ليرثوا العرش بعد وفاته.



مملكة بوتان

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تنازل الملك الرابع لمملكة بوتان "جيغمي سينغي وانغشوك" عن العرش لابنه" جيغمه خيسار نمجيل وانغشاك" الملك الحالي للمملكة، في عام 2006، حيث تقع مملكة بوتان في الطرف الشرقي من جبال الهيمالايا، وهي بلد غير ساحلي في جنوب آسيا، يحدها من الجنوب والشرق والغرب الهند ومن الشمال الصين.



إسبانيا

تخلى خوان كارلوس الأول ملك إسبانيا عن العرش في 19 يونيو عام 2014، إذ أعلن يوم 2 يونيو 2014، عن تنحيه عن العرش لابنه وولي العهد الأمير فيليبي، بسبب تراجع صحته في السنوات الأخيرة، وفي مساء 18 مايو من العام نفسه، وقع الملك على مرسوم تنحيه عن العرش في القصر الملكي في مدريد.



اليابان

تنازل إمبراطور اليابان أكيهيتو عن العرش في 30 أبريل 2019، وهي أول خطوة من نوعها يقدم عليها إمبراطور ياباني منذ 200 عام، وخلفه ابنه الأكبر الأمير ناروهيتو الذي أصبح الآن الإمبراطور الـ 126 للبلاد.

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