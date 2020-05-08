ميلانيا ترامب تدعو الأميركيين إلى اللجوء إلى الله وتذكُّر فضله

وجهت ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رسالة للأميركيين بمناسبة اليوم الوطني للصلاة، دعتهم فيها إلى اللجوء إلى الله.يوافق اليوم الوطني للصلاة، الخميس الأول من شهر مايو/ أيار من كل عام، وهو يوم الاحتفال السنوي الذي حدده الكونغرس الأميركي، ويلزم هذا القانون الرئيس الأمريكي بالتوقيع على إعلان سنوي، لتشجيع الناس على الصلاة في هذا اليوم.

وقالت ميلانيا ترامب: "يتجه الأمريكيون من كل الأديان للصلاة في هذا اليوم والتقرب إلى الله، وهذا يجعلنا نتذكر فضل الله وأهمية الإيمان في حياتنا، وداخل أسرنا وفي جميع أمور حياتنا اليومية".

وتحتل الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى عالميا بين أكثر الدول التي تضررت من فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، حيث تجاوز عدد المصابين فيها مليون و228 ألف شخص، بينما تجاوز عدد الوفيات 73 ألف حالة وفاة، وتجاوزت حصيلة الإصابات في العالم حتى، اليوم الخميس، 3.7 مليون شخص، بينهم أكثر من 264 ألف حالة وفاة.

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