كيفية اختيار الأطعمة السريعة الأقل سعرات حرارية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

تتميز الوجبات السريعة بمذاقها اللذيذ وسرعة تحضيرها، غير أنها غنية بالدهون والمواد الحافظة والسكريات، فضلًا عن السعرات الحرارية المرتفعة، والتي من شأنها أن تؤدي إلى أضرار جسيمة قد تنعكس سلبًا على صحة الإنسان.

أما بالنسبة إلى أهم مكونات الوجبات السريعة، فترتكز على المقلية بالزيت الذي يحتوي على أنواع مختلفة من الزيوت المهدرجة، والتي تحتوي على نسبة مرتفعة من الدهون والسعرات الحرارية.

في حين أن اللحوم المعالجة كالسجق والنقانق والمرتاديلا واللحم المدخن، تحتوي على نسبة عالية من الدهون والصوديوم، كما أن اللحم المدخن يحتوي على نسبة عالية من ثاني أوكسيد الكربون.

أما لحم البرغر المشوي والشاورما، فهذه الأصناف من أكثر الأطعمة التي تحتوي نسبة عالية من الدهون الحيوانية والنباتية مقارنةً بالأصناف الأخرى، ناهيك عن أن بعض الخلطات المستخدمة في هذه الأطعمة تحتوي على مواد كيماوية ومنكهات اصطناعية.

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وعادة ما تكون البطاطس المقلية مقطعة ومجمدة، وعند إعادة تحضيرها تحتوي على نسب عالية من الصوديوم، والدهون، والسعرات الحرارية.

في حين أن السكر المتواجد في المشروبات الغازية والعصائر الصناعية وبعض أطباق الحلويات، تحتوي على نسب عالية من السكر، والمواد الحافظة، والمواد الكيماوية. وبالنسبة للصلصات، فالمايونيز، وكل ما يُدهن داخل الشطائر، كلها محتوية على نسبة زيوت وصوديوم عالية.

لا ريب، أن أضرار الوجبات السريعة هي متعددة بخاصة وأنها تؤدي إلى بعض النتائج السّلبية على جسم الإنسان وصحته العامة، لذلك من المفضل الإكثار من شرب الماء الذ يساعد على فقدان الشهية الزائدة عن الحد المطلوب، لذلك علينا إعطاء الجسم حصته المطلوبة من الماء اللازم للجهاز الهضمي وخلايا الجسم.

كما يفضل شرب العصير الطبيعي بدلاً من المشروبات الغازية والعصائر المصنعة كيميائياً، وكذلك يمكن استبدال اللحوم الغنية بالدهون بأنواعٍ أخرى كالأسماك، وصدر الدجاج المنزوع الجلد، وحتى اللحوم العادية، ولكن بشرط أن تكون محضرةً بشكل صحي. كما يمكن أن نستبدل الأطعمة المقلية بالأطعمة المسلوقة والمشوية.

الفيديو المرفق، تعرض خلاله اختصاصية التغذية ماري بيل حرب، في حال كان لا بد من تناول الوجبات السريعة، طريقة اختيار الأقل سعرات حرارية منها.