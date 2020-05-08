ترامب يصف "كورونا" بـ"المرض الرهيب" بعد تسجيل 2400 وفاة جديدة

سجلت الولايات المتحدة، الخميس، وفاة أكثر من 2400 شخص بفيروس كورونا المستجدّ، خلال 24 ساعة، لتتخطى بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء الـ75 ألفًا و500 وفاة، بحسب بيانات لجامعة "جونز هوبكنز"، حيث جاءت تلك الأعداد بعد ساعات من إعلان الرئيس دونالد ترامب، بأن بلاده تواجه "مرضا رهيبا".



وأظهرت بيانات نشرتها الجامعة، التي تعتبر مرجعاً في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، أنّ وباء كوفيد-19 حصد في الولايات المتحدة حتى اليوم أرواح 75,543 شخصاً، من بينهم 2448 خلال 24 ساعة، وارتفع العدد الإجمالي للمصابين بالوباء في هذا البلد إلى 1,254,750 شخصاً (أكثر من 27.300 إصابة جديدة خلال 24 ساعة)، تماثل للشفاء منهم حوالى 195 ألفاً.



وبلغ عدد الفحوص المخبرية التي أجريت في الولايات المتحدة حتى اليوم لكشف المصابين بالفيروس الفتاك حوالى 8.1 مليون فحص، بحسب الجامعة، ومقرّها في مدينة بالتيمور، وبعدما انخفضت الحصيلة اليومية للوفيات يوم الاثنين إلى 1015، وهو أدنى مستوى على الإطلاق خلال شهر، عادت الحصيلة خلال الأيام الثلاثة الماضية لتتجاوز الألفي وفاة يومياً، وهي "هضبة" تكافح البلاد للنزول منها.

لكن رغم هذه الأرقام المرتفعة، فإن البيت الأبيض لا يزال يشدد منذ أيام على وجوب استئناف النشاط الاقتصادي في البلاد، حيث اعتبر "ترامب" أن "أميركا تخوض معركة شرسة ضد مرض رهيب"، قائلًا: ""نصلي من أجل أن يبتكر العلماء والباحثون علاجات، أن يجدوا أدوية ولقاحات، وأن يجدوها بسرعة".



وسجّلت في الولايات المتحدة أول وفاة بالفيروس في نهاية فبراير/شباط، وهي الدولة الأكثر تضرّراً في العالم من جراء وباء كوفيد-19، سواء من حيث عدد الإصابات أو الوفيات، إذ سجلت بمفردها أكثر من ثلث الإصابات المعلن عنها في العالم بأسره، وأكثر من ربع الوفيات المسجّلة في العالم.

كورونا قد يصبح جزءا ثابتا من الحياة بأفريقيا

وفي سياق آخر كشفت منظمة الصحة العالمية، الخميس، أن فيروس كورونا المستجد قد يودي بحياة ما يتراوح بين 83 ألفا إلى 190 ألف شخص ويصيب ما بين 29 مليونا 44 مليون شخص في أفريقيا في عامه الأول، إذا لم يتم احتواؤه.وجاءت هذه التوقعات ضمن دراسة جديدة أجرتها المنظمة عن أفريقيا، استنادا إلى افتراضات بأنه لن يتم اتخاذ إجراءات لاحتواء الوباء، وهو ما قالت مديرة المنظمة الإقليمية لأفريقيا، ماتشيديسو مويتي، في مؤتمر صحفي عبر الهاتف، إنه ليس الواقع، لحسن الحظ.



وفرضت معظم دول القارة قيودا على التجمعات في الأماكن العامة، والسفر الدولي، وحظر التجول، ضمن إجراءات أخرى لكبح انتشار الفيروس، حيث اجتاح الفيروس أفريقيا متأخرا عن القارات الأخرى، ومعدلات انتشاره هناك أبطأ من غيرها. لكن منظمة الصحة العالمية قالت إن هذا قد يتحول إلى تفش طويل الأمد "يستمر لسنوات"، بحسب ما نقلت "رويترز".

وقالت مويتي في تصريح منفصل "قد يصبح كوفيد-19 جزءا ثابتا من حياتنا خلال السنوات المقبلة، إذا لم تتخذ حكومات عديدة في المنطقة نهجا وقائيا. نحتاج للفحص والتتبع والعزل والعلاج".

Advertisements



وتغطي دراسة منظمة الصحة العامة 47 دولة فقط ضمن منطقة أفريقيا لدى المنظمة وليس القارة بأسرها. ويستثني مفهوم المنظمة الإقليمي لأفريقيا كلا من جيبوتي والصومال ومصر وليبيا .وحتى الساعة 12:59 بتوقيت غرينتش، سجلت هذه الدول السبع والأربعون 35097 حالة إصابة بالفيروس، و1231 وفاة، وفقا لإحصاء لرويترز يستند إلى تصريحات الحكومات وبيانات منظمة الصحة العالمية.

قد يهمك أيضاً :

اكتشاف تأثير مختلف لـ"كورونا" على أصحاب البشرة السمراء في بريطانيا

علماء يكتشفون 200 طفرة جينية في فيروس "كورونا"