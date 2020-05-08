ارتفاع إصابات فيروس كورونا في المكسيك إلى 29616 والوفيات 2961

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك أمس تسجيل 1982 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و257 وفاة إضافية ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 29616 والوفيات إلى 2961.
وقالت الحكومة إن العدد الحقيقي للإصابات في البلاد أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.
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