تسجيل 1209 إصابات جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا و147 وفاة

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد بواقع 1209 إلى 167300 إصابة.

كما ارتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس في ألمانيا بواقع 147 إلى 7266.

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