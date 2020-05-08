كوريا الجنوبية تسجل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سيئول – لايف ستايل
أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم عن تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 10 آلاف و 822 شخصا.
وقالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية :" إن الإصابات ال12 من بينها حالة واحدة لانتقال العدوى داخليا و11 حالة قادمة من الخارج"، مشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة إضافية بسبب الفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليستقر إجمالي عدد الوفيات عند 256 حالة.
وأضافت المراكز أن 65 حالة إضافية تعافت من المرض ما يرفع إجمالي المتعافين إلى 9 آلاف و 484 شخصا، ما يجعل أعداد المصابين الحاليين الذين ما يزالون يخضعون للعلاج 1082 مريضا.
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