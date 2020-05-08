الهند تسجل 103 وفيات و3390 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت الهند اليوم عن تسجيل 103 حالات وفاة و3390 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19) خلال الساعات ال24 الأخيرة.

وقالت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان إن البيانات الجديدة ترفع العدد الإجمالي للوفيات في البلاد جراء الفيروس إلى 1886 شخصا في حين وصل عدد الإصابات إلى 56342 حالة تتوزع على 33 ولاية هندية.

وأضافت الوزارة أن عدد حالات الشفاء بلغ حتى الآن 16540 شخصا في وقت ما تزال ولاية ماهاراشترا تتصدر قائمة الولايات الأكثر تأثرا بالفيروس بتسجيلها 694 وفاة و17974 إصابة، تليها ولاية غوجارات بواقع 425 حالة وفاة و7012 إصابة.

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