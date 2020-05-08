تسجيل 154 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سلطنة عمان

أعلنت وزارة الصحة العمانية عن تسجيل 154 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في سلطنة عمان 3112 حالة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد الوفيات وصل إلى 15 حالة وفاة ، مشيرة إلى أن 1025 حالة قد تماثلت للشفاء.
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