أعلنت السلطات الروسية اليوم ارتفاع عدد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) إلى 1723 بعد تسجيل 98 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية. وقال مركز الطوارئ الروسي في بيان إن السلطات الصحية سجلت 10699 إصابة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي الإصابات في البلاد الى 187859 حالة. وأضاف المركز أن 2805 مصابا تماثلوا للشفاء خلال ال24 ساعة الماضية ليصبح إجمالي المتعافين من الفيروس 26608 حالة. Advertisements قد يهمك ايضا: ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا في الصين ولا وفيات تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سلطنة عمان

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل 10699 إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.