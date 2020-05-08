سجلت سلطات الصحة في ماليزيا اليوم 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل العدد الإجمالي إلى 6535 حالة. ولليوم الثاني على التوالي، لم تبلغ وزارة الصحة عن أي وفيات جديدة خلال إفادتها الإعلامية اليومية ليظل عدد الوفيات 107 حالات. قد يهمك أيضا: فيديو يكشف أن "سعلة" واحدة داخل الطائرة يمكنها نشر الفيروسات ومنها "كورونا" دراسة تؤكّد أنّ "كورونا" يهاجم بطانة الأوعية الدموية فى جميع الجسم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ماليزيا تسجل 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.