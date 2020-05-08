تخلص من زيادة الوزن في رمضان دون الشعور بالجوع

رصد موقع "تايمز نيوز ناو" ما وصفه بمجموعة من النصائح للناس من عدم زيادة وزنهم في وقت الإغلاق الكامل بسبب جائحة فيروس كورونا المستجدّ، خاصة في شهر رمضان، حيث بدأ يشعر الكثير من الناس بالقلق من زيادة الوزن والإفراط في تناول الطعام وانخفاض النشاط البدني، والآثار المترتبة على صحتهم بشكل عام من ذلك، وجاءت تلك النصائح الخمس على النحو التالي:

1- اشرب الماء قبل تناول الطعام:

قبل تناول وجبتك الأولى بعد الإفطار اشرب الماء قبل 10 أو 15 دقيقة، فالماء يجعلك تشعر بالشبع سريعا ويسرع عملية الهضم، ويساعدك في فقدان الوزن ويحافظ على لياقتك.

2- الأطعمة المنخفضة السعر الحراري المرتفعة الألياف:

تناول تلك الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية مثل الحبوب والأطعمة الكاملة والفواكه والخضروات، يمكنها أن تساعد على شعورك بالشبع. يمكن أن تساعدك السلطات والفواكه الطازجة.

3- قم بتضمين المزيد من البروتين في نظامك الغذائي:

البروتين يساعد في ملء معدتك وشعورك بالشبع، علاوة على أنها تلعب دورا مهما في بناء العضلات، ولكن ينبغي أن تكون متزامنة مع ممارسة الرياضة.

4- أطباق أصغر:

حتى تتحكم في كميات الأكل التي تتناولها، تأكد من تغيير كافة الأطباق الموجودة في المنزل، واستخدم أطباق أصغر بشكل عام، يمكنها أن تجعلك تشعر بالشبع سريعا، لأن مجرد إنهائك للطعام الموجود في الطبق سيجعلك تشعر بالشبع، ويمكنك أن تجعل الأطباق الكبيرة مخصصة للأطعمة والمشروبات الصحية.

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5- ابتعد عن المعلبات:

لا تأكل الأطعمة المعلبة لأنها تجعلك تشعر بالجوع سريعا، كما لا تتناول الطعام خلال أدائك لنشاط آخر مثل مشاهدة التلفزيون أو العمل، واجعل تناول الطعام في توقيته وأطباقه المحددة، وتناوله ببطء حتى تشعر بالشبع مع أقل قدر من الأطعمة.

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