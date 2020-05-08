لبنان تسجل 12 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة اللبنانية 12 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت في تقريرها اليومي إلى أنه تم تسجيل 6 حالات جديدة بين المقيمين، وتسجيل 6 حالات أخرى بين الوافدين ليصل مجموع عدد الحالات إلى 796 حالة ،لافتة إلى أنه تم تسجيل 223 حالة شفاء، فيما تم تسجيل حالة وفاة جديدة ليصبح العدد التراكمي للوفيات 26 حالة.

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