صحة ورشاقة

بوركينا فاسو تسجل سبع حالات جديدة من فيروس كورونا

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أعلنت بوركينافاسو عن تسجيل سبع حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس الجديد.

وأوضح المكتب الإعلامي للحكومة البوركينية في بيان له مساء أمس، أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا بلغ 736 مصابًا منذ بداية ظهوره.

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