لندن - لايف ستايل
أظهرت دراسة أجراها مجموعة من العلماء من جامعة "لندن كوليدج" البريطانية عن وجود 198 تغييرًا جينيا في "كوفيد - 2ِِِ" الذي أدى إلى ظهور "كوفيد -19".ووفقا للدراسة التي أجريت على 7500 شخصا، ونشرت في المجلة العلمية "اينفكشن، إيولوشن، جينيتيكس" العلمية: "من خلال التركيز على الطفرات التي حدثت عدة مرات، وجد العلماء 198 طفرة متكررة في جينات فيروس سارس CoV - 2".
وبحسب الدراسة: "إن نسبة كبيرة من التنوع الجيني العالمي لفيروس سارس CoV-2 انتشرت في مختلف البلدان وهذا يفسر سبب تضرر بعض الدول أكثر من غيرها بفيروس كورونا، كما هذا يوضح سبب انتشار الفيروس بشكل سريع في جميع أنحاء العالم".
وتابعت الدراسة :"الطفرات المتكررة تشير إلى أن السارس CoV - 2 يواصل التكيف مع الجسم البشري".
ووفقًا لتقديرات منظمة الصحة العالمية، تجاوز عدد وفيات فيروس كورونا 257 ألفا، كما تخطى عدد المصابين 3 ملايين و664 ألفا في جميع أنحاء العالم، تعافى منهم أكثر من مليون و199 ألفا.
قد يهمك أيضا:
مدير منظمة الصحة العالمية يعلن أن جائحة "كورونا" سيبقى معنا لفترة طويلة
أبرز 10 شائعات فنّدتها منظّمة الصحّة العالمية حول وباء "كورونا"
كانت هذه تفاصيل خبر علماء يكتشفون 200 طفرة جينية في فيروس "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.