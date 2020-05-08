شكرا لقرائتكم خبر عن الخلايا الدهنية لدى من يعانون السمنة تنتج بروتين يجذب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزايدت الفترة الأخيرة الدراسات التى تحذر الأشخاص الذين يعانون من السمنة من أنهم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، وتوصل العلماء الآن للسبب فى زيادة فرص إصابتهم.

قد يكون السبب الذي يجعل الأشخاص الذين يعانون من السمنة ، أكثر عرضة لخطر الوفاة من فيروس كورونا، هو أن خلاياهم الدهنية تنتج كميات كبيرة من البروتين الذي تستخدمه العدوى للتسلل إلى الخلايا البشرية.كما حدد العلماء الذين طرحوا هذه النظرية وفقا لتقرير موقع "ديلى ميل"، من ألمانيا والولايات المتحدة، كيف ترتبط الخلايا الدهنية بحالة تندب الرئة التى تسمى التليف الرئوى.



السبب فى أن الشمنة تزيد من مخاطر الإصابة بكورونا

الأدلة ليست ملموسة ولكن البيانات من مرضى COVID-19 في المستشفى، تشير إلى أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة هم أكثر عرضة للموت من الأشخاص النحيفين.

أطلقت هيئة الصحة العامة في إنجلترا تحقيقاً في كيفية لعب السمنة دوراً في شدة المرض ، وكذلك العرق والجنس، ووفقا لبيانات من مستشفيات NHS ، فإن 75 % من مرضى COVID-19 في العناية المركزة يعانون من زيادة الوزن ، مقارنة بـ 65 % في عموم السكان.

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السمنة وتراكم الدهون

شرح الباحثون العلاقة بين السمنة و COVID-19، حيث الدهون قد تكون بمثابة خزان فيروسي، وأوضح العلماء أيضًا أن الخلايا الدهنية قد تدفع إلى إنتاج نوع من الخلايا يسمى الخلايا الليفية العضلية، هذه الخلايا هي المحرك الرئيسي للتليف الرئوي الذى يسبب تندب أنسجة الرئة، مما يقلل من وظائف الأعضاء وتناول الأكسجين.

تم العثور على المرضى المصابين بالتليف الرئوي في رئتيهم ، ولكن من المرجح أنه كان موجودًا بالفعل قبل أن يمرض، ويزداد خطر التليف الرئوي، الذي يتطور بمرور الوقت ، مع تقدم العمر، وهو مرتفع بشكل خاص في الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا.



الدهون تحت الجلد

يمكن أن يدمر النسيج الندبي عمل الرئتين الطبيعي ويجعل من الصعب على الأكسجين دخول الدم ، مما يتسبب في ضيق التنفس.