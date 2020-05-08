تحدث الزيادة في الوزن نتيجة تناول الأطعمة الغنية بالدهون غير المفيدة والسكريات؛ مما يقلل من معدلات حرق الجسم لهذه الدهون؛ فتتراكم في مختلف مناطق الجسم وغالباً ما تتراكم فى منطقتي البطن والأرداف عند النساء؛ لذا علينا أن نغتنم شهر رمضان المبارك كفرصة قوية لإنقاص الوزن والتخلص من كافة الدهون الزائدة، وسوف نستكمل في هذا الموضوع رجيم الأسبوع الثالث، وسبق وأن قدمنا في مواضيع سابقة، رجيم الأسبوع الأول والثاني من شهر رمضان.. إليك سيدتي التفاصيلَ لتطبيق الرجيم.

اليوم الأول

السحور:

قطعة جبنة + سلطة + نصف رغيف سن + ١ زبادي.

الفطار:

٢ قطعة لحمة + طبق شوربة كريمة فراخ + ٣ ملاعق أرز + طبق سلطة كبير + ٣ ثمرات فاكهة بعد الفطور بساعتين.

اليوم الثاني

السحور:

٣ ثمرات فاكهة + ٣ ملاعق فول أو قطعتان من جبنة + ١ زبادي.

الفطار:

٢ سمك مقلي + ٤ ملاعق أرز + سلطة خضراء كبيرة + شوربة أي نوع.

اليوم الثالث .

السحور:

٢ بيضة مسلوقة أو بيضتان مقليتان + ١ بطاطس محمرة + ١ زبادي.

الفطار:

نصف فرخة مقلية في الزيت + شوربة + ٤ ملاعق مكرونة + طبق حلوى مشكل بعد الفطار بثلاث ساعات.

اليوم الرابع

السحور:

١ رغيف قمح غامق + جبنة + طماطم وخيار + ١ زبادي.

الفطار:

٢ قطعة لحم محمر + ٤ ملاعق أرز + شوربة عدس أو كريمة + طبق خضار مطبوخ + ٣ ثمرات فاكهة بعد الفطار بساعتين.

اليوم الخامس

السحور:

١ بطاطس محمرة + ٢ زبادي أو ١ بطاطس بوريه + زبادي + نصف رغيف بلدي.

الفطار:

٤ قطع بطاطس «صينية بطاطس» + شوربة + ٣ ملاعق أرز + سلطة + قطعة كيك. Advertisements

اليوم السادس

السحور:

٢ بيضة مقلية + نصف رغيف بلدي + قطعة جبن.

الفطار:

٢ سمك مشوي + ٨ ملاعق أرز + سلطة + ٣ قطع باذنجان مقلي + ٣ ثمرات فاكهة.

اليوم السابع

السحور:

٢ بيضة مسلوقة + ٢ ملعقة فول + رغيف سن + خيار أو خس.

الفطار:

شوربة + ٥ ملاعق أرز + ربع فرخة محمرة + طبق خضار مطبوخ + قطعة حلوى. ‏إقرئي أيضا ‏ نسف دهون الجسم برجيم قوي فى أسبوعين تفاصيل رجيم الـ2000 سعرة حرارية رجيم قاسٍ لإنقاص 3 كيلوغرامات في 5 أيام شاهدي أيضا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رجيم الأسبوع الثالث من رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.