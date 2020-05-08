صحة ورشاقة

100 سنة كمامة.. الحماية الأساسية فى زمن الأوبئة (فيديو)

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - - لم يختلف كثيرا تعامل البشر 

- مع انتشار الأوبئة 

- تعددت مسميات الفيروسات وأسبابها 

- وتبقى وسائل الحماية واحدة على مر العصور

- على رأسها الكمامة  

- البداية كانت مع الإنفلونزا الإسبانية

- والطرق الوقائية التى اتبعوها خوفا من العدوى

مثل ارتداء الكمامات وتطبيق التباعد الاجتماعى منذ قرن من الزمن 

فى عام 1918 كانت أقنعة الوجه

 جزءًا حيويًا من المعدات الوقائية 

كل شخص فى الشارع أجبر على ارتداء الكمامة 

ممرضات الصليب الأحمر استعانوا بها لحمايتهم من العدوى

والكمامات فى هذا العصر كانت مصنوعة من القطن

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وأيضا صنعتها الفرق الطبية فى المستشفيات من الشاش 

 

والآن 

وفى عصر لم يختلف الأمر كثيرا 

فالكمامة من الإجراءات الاحترازية الهامة للوقاية 

 

فيبدو أن التاريخ يعيد نفسه بنفس تفاصيله فى التعامل مع الوبائين 

 

فهل تنتصر الإجراءات الوقائية على كورونا مثلما فعلتها قديما؟

 

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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