100 سنة كمامة.. الحماية الأساسية فى زمن الأوبئة (فيديو)

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - - لم يختلف كثيرا تعامل البشر - مع انتشار الأوبئة - تعددت مسميات الفيروسات وأسبابها - وتبقى وسائل الحماية واحدة على مر العصور - على رأسها الكمامة - البداية كانت مع الإنفلونزا الإسبانية - والطرق الوقائية التى اتبعوها خوفا من العدوى مثل ارتداء الكمامات وتطبيق التباعد الاجتماعى منذ قرن من الزمن فى عام 1918 كانت أقنعة الوجه جزءًا حيويًا من المعدات الوقائية كل شخص فى الشارع أجبر على ارتداء الكمامة ممرضات الصليب الأحمر استعانوا بها لحمايتهم من العدوى والكمامات فى هذا العصر كانت مصنوعة من القطن Advertisements وأيضا صنعتها الفرق الطبية فى المستشفيات من الشاش والآن وفى عصر كورونا لم يختلف الأمر كثيرا فالكمامة من الإجراءات الاحترازية الهامة للوقاية فيبدو أن التاريخ يعيد نفسه بنفس تفاصيله فى التعامل مع الوبائين فهل تنتصر الإجراءات الوقائية على كورونا مثلما فعلتها قديما؟

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