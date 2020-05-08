1209 إصابات جديدة بكورونا في ألمانيا.. وسنغافورة 768

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، الجمعة، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا بواقع 1209 إلى 167300 إصابة.

روسيا بؤرة جديدة لكورونا بأوروبا.. ورقم قياسي في الإصابات كما ارت

كما ارتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس في ألمانيا بواقع 147 إلى 7266.

على جانب آخر، قالت وزارة الصحة في سنغافورة إنه تم رصد 768 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، الجمعة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 21707 حالات.

وأظهرت البيانات المجمعة لعدد ضحايا فيروس كورونا حول العالم ارتفاع عدد الإصابات به إلى 3917999 حالة حتى الساعة (0700 بتوقيت جرينتش) صباح الجمعة.