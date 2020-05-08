لليوم السادس.. إصابات كورونا في روسيا تتجاوز 10 آلاف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مركز إدارة أزمة فيروس كورونا في روسيا، الجمعة، إن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في روسيا ارتفع بواقع 10699 خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل العدد الإجمالي إلى 187859 مصابا.
وهذا هو اليوم السادس على التوالي الذي ترتفع فيه حالات الإصابة بأكثر من 10 آلاف، لكنه أقل من الرقم القياسي الذي سُجل الخميس وبلغ 11231 حالة جديدة.
كما سجلت روسيا 98 حالة وفاة جديدة بمرض "كوفيد-19" ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1723.
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