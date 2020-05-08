شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح مهمة للحفاظ على صحتك فى العزل المنزلى بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كيف تحافظ على صحتك في ظل العزل المنزلى، وعدم القدرة على النزول إلي الشارع؟..الحفاظ علي الصحة العامة يعد من الحيل الجيدة سواء كنت في المنزل أو في الشارع، ولذا أشارت جريدة " mirror"، أنه في ظل ارتفاع أعداد المصابين بالفيروس التاجي كورونا، أصدرت الحكومات بعض التعليمات للحفاظ على صحة المواطنين، ومن أبرزها العزل المنزلي.



عزل

وقدمت الجريدة، بعض النصائح للحفاظ على الصحة خلال فترة تأمين الفيروسات التاجية، ومنها:

-أعد ضبط أهدافك

إذا كنت تتبعي حمية غذائية للتخلص من الوزن الزائد قبل الجائحة فعليك الاستمرار في اتباعها، وتنظيم طريقة وطبيعية غذائية اليومية، لأنك ترغب في الحصول علي وزن صحي ومثالي.

ولذا يمكنك طهي أطعمة الحمية الخاصة بك بنفسك، حتي تشعر بالسعادة وأنت تتناولها.

من أهم النصائح هي القيام بالعديد من الأنشطة، كالمشي في الأماكن الخالية أو قليلة الازدحام، فهذه النصيحة تساعدك في تقبل الوضع الحالي دون الشعور والإصابة بالاكتئاب.

-ضع جدول يومي لك

ضع جدولًا يوميًا جديدًا والتزم به خلال يومك، ويعتمد علي تحديد أوقات الوجبات المنتظمة وأوقات النوم ومواعيد الأنشطة، عليك الوضع أيضا تحديد موعد يوميا للشعور بالاسترخاء.

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العزل

-حب الطعام

يمكن أن يساعد تناولك للطعام المصنوع في المنزل علي حفاظ مستويات الطاقة لديك، وأيضا يمكنك إدخال الأطعمة التي تساعد في الحفاظ وتقوية الجهاز المناعي والتي لها دور كبير في تقليل فرص الإصابة بالفيروس التاجي كورونا.

-اجعل الأمور أسهل بالنسبة لك

يمكنك ترتيب أشيائك يوميا، عن طريق تحديد أولوياتك في اليوم، و كتابة الأشياء التي تستخدمها يوميا، وتقوم باتباعها فيمكنك تحديد الملابس التي ترتديها، والأطعمة التي تفضلها، والقيام بكتابتها في ورقة وصناعتها خلال العزل المنزلي ووضعها في الثلاجة.



العزل المنزلي

-احصل على الدعم النفسي

التحدث مع الأشخاص المقربين لك، أو إجراء مكالمات فيديو جماعية بها الأضدقاء والأقارب، تعد من أهم النصائح التي تدعمك نفسيا، وتشعرك أنك ليس وحيدا، وتعزز من صحتك النفسية.

-أكل قوس قزح

تعد الفواكه والخضروات من أساسيات العام الصحي، فهي تمد الجسم بالطاقة لأنها غنية بالألياف والمياه ، بالإضافة إلى أنها منخفضة السعرات الحرارية فلا تتسبب في زيادة الوزن، وأيضا تحافظ على صحة الجهاز المناعي.