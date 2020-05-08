معلومة طبية رمضانية.. تعمل إيه علشان تخس؟ (إنفوجراف)

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 في سلسلة معلومة طبية رمضانية، مجموعة نصائح لاتباع عادات غذائية صحية في رمضان، لإنقاص وزنك، ومنها: الإكثار من شرب السوائل والماء، والتقليل من الحلويات والعصائر المحلاة، تناول 3 تمرات عند بداية الإفطار، والتنويع في الطعام بين الخضروات والفواكه واللحوم والحبوب، والتقليل من النشويات، ومضغ الطعام جيداً حتى تشعر بالشبع أسرع. -قسم وجبة الإفطار إلى 3 وجبات صغيرة - الإكثار من شرب السوائل والماء بعد الفطار. - التقليل من الحلويات والعصائر . Advertisements - ابدأ الفطار بتناول 3 تمرات ثم الشوربة أو السلطة. - نوع في أكلك ما بين الخضروات والفواكه واللحوم والحبوب وقلل النشويات. - امضغ الطعام جيداً حتى تشعر بالشبع أسرع.

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