شكرا لقرائتكم خبر عن البطاطس تحافظ على قوة عضلات النساء.. والسر فى البروتين النباتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة أجرتها جامعة ماكماستر فى كندا أن البطاطس يمكن أن تساعد النساء على الحفاظ على عضلات قوية، لأنها مصدر للبروتين عالى الجودة، وذلك على عكس الاعتقاد الشائع من أن اللحوم فقط هى أفضل مصدر للبروتين وأن الخضروات الجذرية مثل البطاطس أقل جودة من البروتين الحيوانى.





ووفقاً لموقع جريدة "دايلى ميل" البريطانية فقد سلطت الدراسة الجديدة الضوء على الفوائد المحتملة للبطاطس كمصدر للبروتين، خاصة مع تغير الاتجاهات الغذائية وزيادة الطلب على البدائل النباتية.

وقالت الدكتورة سارة أويكاوا، الباحثة وعالمة التغذية فى جامعة ماكماستر فى كندا: "فى حين أن كمية البروتين الموجودة فى البطاطس صغيرة، فإن تناول الكثير من البطاطس والبروتين يمكن أن يوفر بعض الفوائد القابلة للقياس".

ووجد الباحثون، فى الدراسة التى نشرت نتائجها فى مجلة Nutrients، أن النساء اللاتى تناولن بروتين البطاطس الإضافى زاد من معدل إنتاج عضلاتهن لبروتين جديد، فى حين أن المجموعة اللاتى تناولت الدواء الوهمى لم تفعل ذلك.

ويمكن استبدال البروتين الحيوانى بالبروتين النباتى المفيد.

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وأوضحت الدكتور أويكاوا "توفر هذه الدراسة دليلاً على أن جودة البروتينات من النباتات يمكن أن يدعم العضلات أيضاً مثل اللحوم".

وأضافت "أعتقد أننا نحتاج المزيد من العمل على مصادر البروتين النباتى".



فوائد البطاطس

والبطاطس على الرغم من أنها غنية بالسعرات الحرارية والكربوهيدرات، إلا أن لها عددا من الفوائد الغذائية، حيث إن البروتين الموجود بها هو عنصر أساسى لبناء جميع مكونات الجسم الحيوية، من الدم والأنسجة إلى العضلات والعظام.

والبطاطس أيضًا غنية بالعناصر الغذائية مثل فيتامين C والألياف والبوتاسيوم وفيتامين B6، وفقًا لبحث آخر نشر فى Advances in Nutrition.

وعن كمية البروتين فى البطاطس، فهى وفقًا لقواعد بيانات تركيبة الغذاء التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية، تحتوى حبة بطاطس متوسطة الحجم على 4.55 جرام من البروتين.