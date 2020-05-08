الصين تسجل إصابة جديدة بكورونا ولا وفيات

أظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الجمعة، أن البلاد سجلت إصابة جديدة واحدة بفيروس كورونا في السابع من مايو/ أيار، انخفاضا من اثنتين في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أنه لم يتم تسجيل إصابات جديدة بين أشخاص قادمين من الخارج.

وأعلنت اللجنة أيضا تسجيل 16 حالة جديدة دون أعراض في السابع من مايو/ أيار، مقارنة مع 6 حالات في اليوم السابق.

وجاء في بيان اللجنة أن العدد الإجمالي لإصابات الفيروس في الصين يبلغ الآن 82886 بينما لا يزال عدد الوفيات مستقرا عند 4633.