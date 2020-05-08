شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. ما هى أعضاء الجسم التى يهاجمها كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فيروس كورونا التاجي، أصبح حديث العالم لأنه جائحة، فهو فيروس تاجي جديد على العالم والعلماء، ولذا نجد أن كل يوم له العديد من الأعراض الجديدة التي تظهر، كما أنه يؤثر أيضا على أعضاء الجسم، ففي البداية كان التأثير المباشر على الرئتين، ولكن بعد مرور أيام عديدة ثبت أنه يؤثر علي الكبد والدم والجهاز الهضمي، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أعضاء الجسم التي يهاجمها فيروس كورونا، ويؤثر عليها بشكل سلبي، وذلك وفقا لموقع " thehealthsite".

كيف يؤثر فيروس كورونا على صحة الرئتين؟

فيروس كورونا التاجي هو مرض تنفسي ، فإنه يؤثر في المقام الأول على الرئتين، ونجد أن معظم المصابين به عانوا من التهاب شديد في الرئة، ومن المعروف، أن هذا الفيروس ينتقل من شخص إلى آخر من خلال قطرات الجهاز التنفسي التي يتم خروجها أثناء السعال، ومن أهم الأعراض الأولية للإصابة بالمرض هي ارتفاع حرارة الجسم، والسعال، وعند تمكن الفيروس من الرئة يتسبب في غمرها بالسوائل ويصعب التنفس لدى المصاب، مما يؤدي في النهاية إلى الوفاة.

كيف يؤثر فيروس كورونا على صحة القناة الهضمية؟

يتسبب الإصابة بالفيروس التاجي كورونا تعرض بعض الأشخاص للإصابة بتلف الأمعاء وهذا يتسبب في الإصابة بالإسهال، وثبتت الدراسات أن أعراض الإصابة بكورونا لدي بعض المصابين كانت في البداية أعراض تشبة أمراض الجهاز الهضمي.

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كيف يؤثر فيروس كورونا على الدم في جسمك؟

أثناء محاربة الفيروس التاجي كورونا، يقوم الجسم بإنتاج مستويات عالية من إنزيمات الكبد، وهذا يتسبب في نقص عدد خلايا الدم والصفائح الدموية ونقص نسبةالأكسجين ، والتعرض لهبوط في ضغط الدم، وهذا يعرض حياتك للخطر نتيجة لإمكانية الإصابة بتوقف القلب والوفاة.

كيف يؤثر فيروس كورونا على الكبد؟

قد يتسبب الإصابة بالفيروس التاجي إلي زيادة فرص الإصابة بالتهاب الكبد.