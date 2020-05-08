شكرا لقرائتكم خبر عن الكحة مش دايما كورونا.. تعرف على أنواع السعال وأسبابه المختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السعال الجاف من ابرز أعراض الاصابة بالفيروس التاجى"كورونا"، ويصاحبه بعض الاعراض الاخرى مثل ارتفاع درجة الحرارة والعطس والشعور بالتعب والارهاق الشديد، ولكن لم يكن السعال هو العلامة الوحيدة على الاصابة بكورونا فهناك اسباب عديدة للسعال أنواع مختلفة منه.

وحسب ما ذكره موقع contemporaryclinic فإن أنواع السعال واسبابه المختلفة هى:

أنواع السعال واسبابه المختلفة

1:السعال الناتج عن التهاب الجيوب الانفية او نزلات البرد والانفلونزا ويصاحبه مخاط ، ويستمر فترة قصيرة وبعض التخلص من العدوى ينتهى.

2:السعال الناتج عن التهاب الشعب الهوائية، ويصاحب السعال مخاط أيضا.

3:السعال الجاف، وقد يكون بسبب الاصابة بالربو أو ارتجاع المرىء مما يسبب الكحة الجافة الشديدة، وتنتهى اعراضه بعد العلاج والشفاء.

Advertisements

4:السعال الناتج عن الاصابة ببعض الفيروسات مثل عدوى الجهاز التنفسى والتهاب الحلق.

5:السعال الديكى، وهو واحد من أبرز أنواع السعال ويصاحبه ضيق التنفس وويشبه اعراض نزلات البرد.

لذلك عند ظهور اعراض السعال ينصح بزيارة الطبيب للتأكد من نوع السعال وسببه وتناول الأدوية التى يصفها الطبيب حسب حالة المريض مع الاهتمام بشرب السوائل الطبيعية الدافئة التى تعزز صحة الرئتين والجهاز التنفسى وتحد من خطر الاصابة بالسعال المتكرر.