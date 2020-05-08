شكرا لقرائتكم خبر عن اسباب نزيف الانف عند الاطفال عديدة منها التهاب الجيوب الأنفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نزيف الأنف من المشاكل الصحية الشائعة عند الأطفال وعادة ما يكون لمدة قصيرة ونادراً ما يكون مدعاة للقلق، ومع ذلك قد يتطلب النزيف المستمر أو المتكرر أو الشديد للغاية عناية طبية، ويحدث نزيف الأنف بشكل شائع في الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و 10 سنوات، في هذا التقرير نتعرف على أسباب نزيف الأنف عند الأطفال، وفقاً لموقع medicalnewstoday.



اسباب نزيف الانف عند الاطفال

اسباب نزيف الانف عند الاطفال

أسباب نزيف الانف عند الأطفال عديدة وتشمل:

-يمكن أن تؤدي إصابة أو ضربة في الوجه إلى تهيج الأوعية الدموية في الأنف.

-معظم نزيف الأنف يحدث في الجزء الأمامي والناعم من الأنف، تحتوي هذه المنطقة من الأنف على العديد من الأوعية الدموية الصغيرة التي يمكن أن تتمزق وتنزف إذا أصبحت متهيجة أو ملتهبة.

-يتطور نزيف الأنف الخلفي في الجزء الخلفي من الأنف ونادراً ما يحدث عند الأطفال، يميل هذا النوع من نزيف الأنف إلى أن يكون أثقل ، وقد يكون من الصعب إيقاف النزيف.

-تهيج الأوعية الدموية هو سبب شائع لنزيف الأنف الأمامي، يمكن أن تتهيج الأوعية الدموية في الأنف بسبب عدة أشياء ، منها:

-هواء جاف.

-مسح الأنف بشدة.

-حساسية الأنف.

-إصابة أو ضربة للأنف أو الوجه ، على سبيل المثال ، من كرة أو سقوط.

-التهاب الجيوب الأنفية ونزلات البرد والانفلونزا وغيرها من الالتهابات التي تؤثر على الممرات الأنفية.

-الاورام الحميدة.

-الإفراط في استخدام بخاخات الأنف.

Advertisements



نزيف الانف عند الاطفال

أسباب نزيف الانف عند الأطفال الأسباب الأقل شيوعاً

يمكن أن تشمل الأسباب الأقل شيوعًا لنزيف الأنف لدى الأطفال ما يلي:

-الحالات التي تؤثر على النزيف أو تخثر الدم ، مثل الهيموفيليا

-بعض الأدوية ، بما في ذلك أدوية سيولة الدم

-مرض قلبي

-ضغط دم مرتفع

-سرطان



اسباب نزيف الانف عند الاطفال

نصائح الوقاية من نزيف الانف عند الاطفال

على الرغم من أنه قد لا يكون من الممكن منع نزيف الأنف لدى الأطفال، يمكن للشخص اتخاذ خطوات للمساعدة في الحد من حدوثه، وتشمل هذه:

-علاج الحساسية لمنع الالتهاب في الأنف

باستخدام بخاخات الأنف المالحة (المياه المالحة) للحفاظ على رطوبة أنف الطفل.

-تشغيل مرطب للهواء في غرفة نوم الطفل لمنع الهواء من الجفاف

-تشجيع الأطفال على ارتداء معدات وقائية مناسبة أثناء ممارسة الرياضة أو الأنشطة الأخرى حيث يمكن إصابة أنفسهم.

على الرغم من أن النزيف يمكن أن يكون مقلقًا في بعض الأحيان ، إلا أن حوالي 10 % فقط من نزيف الأنف خطيرة بما يكفي لتتطلب العلاج الطبي.

يمكن للشخص عادة علاج نزيف الأنف لدى الطفل في المنزل.