كورونا يجتاح البرازيل.. أكثر من 9 آلاف إصابة خلال يوم

الخليج 365 - وكالاتالجمعة 2020/5/8 06:45 ص بتوقيت أبوظبي
قالت وزارة الصحة البرازيلية، الجمعة، على موقعها الإلكتروني، إنها سجلت 9888 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و610 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وسجلت البرازيل إجمالا 135106 إصابات مؤكدة و9146 وفاة بسبب مرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس التاجي.
وطالت إصابات كورونا الحكومة البرازيلية، حيث قال مكتب المتحدث باسم الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، الأربعاء الماضي، إن الفحوص أثبتت إصابة المتحدث أوتافيو دو ريجو باروس بفيروس كورونا المستجد.
وأثار الإعلان عن مرض باروس مزيدا من الأسئلة حول مدى إمكانية تعرض الرئيس البرازيلي للإصابة بالفيروس.
وأوضح المكتب في بيان، أن باروس (59 عاما) يخضع حاليا للحجر الصحي في منزله، ولم تظهر عليه أعراض الإصابة بالفيروس، وتابع أن "العاملين ينتظرون في منازلهم نتائج فحوص كورونا".
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