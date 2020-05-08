صحة ورشاقة

تعرف على اعراض الاصابة بحمى التيفود

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على اعراض الاصابة بحمى التيفود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حمى التيفود هي مرض يهدد الحياة تسببه بكتيريا السالمونيلا التيفية، تؤثر حمى التيفود في جميع أنحاء العالم على ما يقدر بنحو 11 إلى 21 مليون شخص وفقا لتقرير لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC، تنتشر حمى التيفود  من خلال تلوث مياه الصرف الصحي للطعام أو الماء ومن خلال الاتصال الشخصي يمكن للأشخاص المرضى حاليًا والذين تعافوا ولكن لا يزالون يمررون البكتيريا في البراز

اعراض حمى التيفود
5859a34b99.jpg

يعانى مصابى حمى التيفود من حمى مستدامة حمى لا تأتي وتذهب يمكن أن تصل إلى 39-40 درجة مئوية ، كما يعانى المريض من آلام في المعدة.

تشمل الأعراض الأخرى لحمى التيفود ضعف، صداع الراس، الإسهال أو الإمساك، سعال، فقدان الشهية ويصاب بعض الأشخاص المصابين بحمى التيفود بطفح جلدي من البقع المسطحة ذات اللون الوردي.

الطريقة الوحيدة لمعرفة ما إذا كانت الأعراض التي تظهر على الشخص هي بسبب حمى التيفود أو مرض أخر هي اختبار عينة من الدم أو البراز لفحص السالمونيلا.

طرق علاج حمى التيفود
 

يتم علاج حمى التيفود بالمضادات الحيوية ، قد يعاني الأشخاص الذين لا يتلقون العلاج بالمضادات الحيوية المناسبة من الحمى لأسابيع أو شهور وقد يصابون بمضاعفات يمكن أن يموت الأشخاص الذين لا يتلقون العلاج من مضاعفات العدوى، ولا ينتهي خطر حمى التيفود عندما تختفي الأعراض فقد يكون لا يزال يحمل السالمونيلا ، وإذا كان الأمر كذلك ، فقد يعود المرض ، أو يمكن نقل العدوى البكتيرية  إلى أشخاص آخرين.

Advertisements
المضادات الحيوية الشائع وصفها
ecc52ca58f.jpg

تتضمن المضادات الحيوية المتاحة فقط بوصفة طبية ما يلي:

سيبروفلوكساسين "سيبرو":  يصف الأطباء هذا الدواء للبالغين غير الحوامل ولكن لم تعد العديد من أنواع بكتيريا السالمونيلا  حساسة للمضادات الحيوية من هذا النوع

أزيثروميسين :يستخدم هذا المضاد الحيوي للأشخاص الذين لا يناسبهم تناول السيبروفلوكساسين، أو إذا كانت البكتريا مقاومة.

سيفترياكسون: يستخدم هذا المضاد الحيوي الذي يعطى عن طريق الحقن في الحالات التي يحدث لها مضاعفات، أو حالات العدوى الخطيرة، وللأشخاص الذين لا يناسبهم تناول السيبروفلوكساسين، مثل الأطفال.

قد تسبب هذه الأدوية حدوث آثار جانبية، ويمكن أن يؤدي استخدامها على المدى الطويل إلى نشوء سلالات من البكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية.

تتضمن العلاجات الأخرى ما يلي:
 

شرب سوائل فهذا  يساعد في منع حدوث جفاف نتيجة للإصابة بحمى لفترة طويلة، وإسهال في حال الإصابة بجفاف شديد قد يحتاج المريض الى الحصول على  سوائل وريدية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على اعراض الاصابة بحمى التيفود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا