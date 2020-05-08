شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد النعناع التقليل من أعراض القولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - النعناع من الأعشاب ذات الرائحة المميزة، كما أنه يحتوى على العديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم، ومنها فيتامين "أ" وعنصر الحديد والمغنسيوم، والبروتين، ومضادات الأكسدة والألياف، لذا تناوله يعد من الأمور المهمة للجسم، والتى تمده بالعديد من الفوائد.

فوائد النعناع

قدم التقرير المنشور عبر موقع "drhealthbenefits"، العديد من الفوائد الصحية عند تناول النعناع، ومنها:

- يساعد تناول مشروب النعناع على تقليل فرص الإصابة والتعرض لألم شديد بسبب الإصابة بأعراض القولون العصبى، والتى تتمثل فى آلام شديد فى البطن، والانتفاخ، وتراكم الغازات اخل المعدة والأمعاء، ولذا عليك تناوله باستمرارز

- يحتوى النعناع عن نسبة جيدة الألياف، وهذا الأمر يجعله من المشوربات التى تساهم بشكل كبير فى تقليل فرص الإصابة بعسر الهضم.

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- يحتوى النعناع على خصائص مضادات للبكتيريا، وهذا يعجله من المشروبات التى تقلل من فرص الإصابة أو التعرض لأى التهابات فى الجسم.

- تناول النعناع باستمرار من الحيل الغذائية الجيدة التى تقلل فرص الإصابة بنزلات البرد الشديدة، لأنه يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التى من دورها تقوية الجهاز المناعى، لذا لا تتردد فى تناولك له يوميا لتقوية مناعتك والحد من الأمراض.

- النعناع من المشروبات التى تنقى الجسم من السموم المتراكمة داخله، وهذا يجعله من المشروبات أو الأعشاب التى تزيد من نشاط وحيوية الجسم.

- يساعد تناول النعناع على تقليل فرص الإصابة بألم الأسنان، وأيضا يعمل على تطهير اللثة، وتقليل فرص صدور روائح غير جيدة.

- إذا كنت تعانى من الأرق، فعليك تناول كوبا من مشروب النعناع يوميا قبل النوم بساعتين، حتى تتمكن من الحصول على قسط جيد من النوم.

- إذا كنت تشعر بالعصبية المفرطة، وأيضا تعانى من الشعور بالاكتئاب، فتناولك للنعناع يقضى على هذا الأمر، عن طريق تناول كوب من هذا المشروب يوميا.