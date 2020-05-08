علماء عن تحور كورونا: مزاعم لا أساس لها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شكك علماء اسكتلنديون في صحة دراسات سابقة قالت إن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الذي يجتاح العالم منذ أشهر، تحور إلى 30 سلالة؛ بعضها أشد شراسة.



وقال باحثون من جامعة "جلاسكو"، إنه لا يوجد دليل على أن الفيروس قد تحور إلى سلالات أشد شراسة، مؤكدين أن هذه المزاعم "لا أساس لها من الصحة"، ولا توجد سلالة من الفيروس المنتشر حاليًا أكثر أو أقل قوة من غيرها.

وجاء حديث علماء جامعة "جلاسكو"، ردا على قول باحثين من جامعة شيفيلد البريطانية، ومختبر في نيو مكسيكو، الثلاثاء، إن سلالة فيروس كوفيد-19 المنتشر في أوروبا أحدث وأشد عدوى من نظيرتها الموجودة في الصين.

كما وجدت دراسة تمولها الحكومة البريطانية، نشرت الثلاثاء، أن ما لا يقل عن 12 سلالة مختلفة من الفيروس كانت تنتشر في أنحاء المملكة المتحدة منذ مارس/آذار الماضي.

وأقر الباحثون الاسكتلنديون بأنهم اكتشفوا آلاف الطفرات، لكنهم قالوا إنها كانت صغيرة للغاية لدرجة أن هذا "طبيعي ومتوقع".

وأوضحوا أن التغييرات ليست كبيرة بما يكفي للتأثير على سلوك الفيروس المسمى سارس-كوف-2 (SARS-CoV-2) ولا تقدم أي دليل على وجود سلالات مختلفة، ما قادهم إلى استنتاج أن هناك نوعًا واحدًا فقط من الفيروس المنتشر حاليًا.

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وأشار العلماء إلى أن جميع الفيروسات، بما في ذلك فيروس كوفيد-19، تتحور بشكل طبيعي لأنها تتنقل بين المجتمعات، ولكن هذا لا يدعو عادة للقلق.

ووفقا للعلماء، فإن معظم هذه التغييرات سيكون لها تأثير محدود أو معدوم على بيولوجيا الفيروس أو عدوانية المرض الذي تسببه.

ولفت العلماء إلى أن بعض الفيروسات، مثل الأنفلونزا، تتحور بشكل أسرع بكثير من كورونا، وهذا هو السبب في تطوير لقاح إنفلونزا مختلف كل عام، لحماية ملايين الناس من السلالات المختلفة.

وسجلت المملكة المتحدة نحو 206 آلاف و715 إصابة، وأكثر من 30 ألفا و615 وفاة، حتى مساء الخميس.

ويكافح العالم الوقت الراهن من أجل السيطرة على تفشي المرض، بعد ارتفاع عدد الوفيات حول العالم، الخميس إلى 269 ألفا و487، وبلوغ عدد المصابين نحو 3.9 مليون شخص، بينما تعافى نحو 1.33 مليون شخص.