آسيا تكسر حاجز الـ10 آلاف وفاة بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تجاوزت الحصيلة الإجمالية لوفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" في آسيا، الخميس، عتبة الـ10 آلاف حالة، نحو نصفها في الصين، وفق تعداد أجرته وكالة الأنباء الفرنسية.
وبلغ إجمالي وفيات "كوفيد- 19" في آسيا 10001 حالة، من أصل 269025 إصابة، وهي حصيلة أدنى بكثير من تلك المسجّلة في أوروبا (151576 وفاة) وفي الولايات المتحدة وكندا (79328 وفاة).
وبلغ إجمالي وفيات كورونا المستجد في العالم 266919 حالة، علماً بأن الصين التي أعلنت عن حالة وفاة وحيدة في الأسابيع الـ3 الماضية سجّلت 4633 وفاة بالوباء، تليها الهند مع 1783 وفاة، وإندونيسيا 930 وفاة.
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