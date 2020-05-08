وفيات كورونا في أمريكا تتخطى 75 ألفا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تخطت وفيات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة 75 ألف شخص، الخميس، حسب إحصاء أجرته وكالة رويترز للأنباء.

ويبلغ عدد الوفيات في الولايات المتحدة، مركز الوباء العالمي، 2000 شخص يومياً في المتوسط منذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي، على الرغم من الجهود المبذولة لإبطاء تفشي الفيروس.

وتزيد حصيلة الوفيات عن أي حصيلة بسبب الإنفلونزا الموسمية منذ 1967، كما تفوق عدد الوفيات خلال السنوات الـ10 الأولى من مرض الإيدز من 1981 وحتى 1991.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في أمريكا أكثر من 1.25 مليون شخص، مع استمرار حالات الإصابة الجديدة في الارتفاع بعدة ولايات منها إيلينوي وميريلاند ومينيسوتا وتينيسي وتكساس وفرجينيا وويسكونسن.

وشهدت ولايتا نيويورك ونيوجيرسي، اللتان بهما أكبر عدد من حالات الإصابة، تراجعاً في أعداد الإصابات الجديدة خلال الأسابيع القليلة الماضية.

