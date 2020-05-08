صحة ورشاقة

أسباب جفاف الحلق مشكلة فى الغدد اللعابية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب جفاف الحلق مشكلة فى الغدد اللعابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال شهر رمضان، والصيام لعدة ساعات طويلة، يعانى البعض من الإصابة بجفاف الحلق، وخلال التقرير التالى سنتعرف على أبرز الأسباب التى تؤدى للإصابة بجفاف الحلق غير الصيام، وذلك وفقا لموقع "healthline".

72e4b6a802.jpg

  أسباب جفاف الحلق 

أشار التقرير إلى أن الإصابة بجفاف الحلق من الأمور التى تشكل إزعاجا شديدا للمصابين به، ومن ضمن الأسباب المؤدية للإصابة بهذا الأمر التالى:

- الإصابة بجفاف الحلق، قد تكون علامة على وجود مشكلة فى الغدد اللعابية كالتعرض للإصابة بالالتهابات أو عدوى، وهذه الغدة هى المسئولة عن ترطيب الحلق والفم، والقيام بإفراز اللعاب.

fd3801790d.jpg

- يصاب البعض بجفاف الحلق نتيجة لعدم القيام بتناول الماء والسوائل بالشكل الذى يحتاجه الجسم، فنقص نسبة السوائل فى الجسم تتسبب فى الإصابة بجفاف الحلق الشديد، ولذا يجب عليك أن تتناول الكميات المقررة للماء والسوائل يوميا.

- يعانى مرضى السكر، من الإصابة بجفاف الحلق، فهم دائمى الشعور بالعطش، وأيضا كثرة التبول، وهذا الأمر يتسبب فى فقدانهم نسبة عالية من السوائل داخل الجسم، لذا عليك تعويض هذا النقص بتناول السوائل والماء.

Advertisements

aea8d9031b.jpg

- وأشار التقرير إلى أن مرضى الأنيميا أو فقر الدم، هم الأكثر عرضة للإصابة بجفاف الحلق، وذلك يرجع إلى إصابتهم نقص بالهيمولوبين.

 - عند تعرض الأشخاص لارتفاع فى درجة حرارة الجسم، فقهم يتعرضون للشعور بجفاف الحلق.

- نجد أن بعض الأشخاص الذين يتناولون بعض الأدوية كأدوية ضغط الدم، والمهدئات، ومدرات البول أيضا أكثر عرضة للإصابة بجفاف الحلق نتيجة لنقص نسبة السوائل في الجسم.

- أثبت التقرير أن الأشخاص المدخنون هم الأكثر عرضة للإصابة بجفاف الحلق، لأن هذه العادة اليسئة تتسبب فى إعاقة إنتاج اللعاب فى الفم، وهذا هو السبب فى الشعور بجفاف الحلق.

58ebf911bc.jpg

وأشار التقرير المنشور إلى أن هناك العديد من النصائح لتقليل الشعور بجفاف الحلق، ومنها، تناول مشروب الزنجبيل، فهو يعد سحرا فى التخلص من جفاف الحلق، وأيضا تناول السوائل بشكل عام، والماء بشكل خاص بكثرة يقلل من الشعور والإصابة بجفاف الحلق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسباب جفاف الحلق مشكلة فى الغدد اللعابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا