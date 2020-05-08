شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب جفاف الحلق مشكلة فى الغدد اللعابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال شهر رمضان، والصيام لعدة ساعات طويلة، يعانى البعض من الإصابة بجفاف الحلق، وخلال التقرير التالى سنتعرف على أبرز الأسباب التى تؤدى للإصابة بجفاف الحلق غير الصيام، وذلك وفقا لموقع "healthline".

أسباب جفاف الحلق

أشار التقرير إلى أن الإصابة بجفاف الحلق من الأمور التى تشكل إزعاجا شديدا للمصابين به، ومن ضمن الأسباب المؤدية للإصابة بهذا الأمر التالى:

- الإصابة بجفاف الحلق، قد تكون علامة على وجود مشكلة فى الغدد اللعابية كالتعرض للإصابة بالالتهابات أو عدوى، وهذه الغدة هى المسئولة عن ترطيب الحلق والفم، والقيام بإفراز اللعاب.

- يصاب البعض بجفاف الحلق نتيجة لعدم القيام بتناول الماء والسوائل بالشكل الذى يحتاجه الجسم، فنقص نسبة السوائل فى الجسم تتسبب فى الإصابة بجفاف الحلق الشديد، ولذا يجب عليك أن تتناول الكميات المقررة للماء والسوائل يوميا.

- يعانى مرضى السكر، من الإصابة بجفاف الحلق، فهم دائمى الشعور بالعطش، وأيضا كثرة التبول، وهذا الأمر يتسبب فى فقدانهم نسبة عالية من السوائل داخل الجسم، لذا عليك تعويض هذا النقص بتناول السوائل والماء.

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- وأشار التقرير إلى أن مرضى الأنيميا أو فقر الدم، هم الأكثر عرضة للإصابة بجفاف الحلق، وذلك يرجع إلى إصابتهم نقص بالهيمولوبين.

- عند تعرض الأشخاص لارتفاع فى درجة حرارة الجسم، فقهم يتعرضون للشعور بجفاف الحلق.

- نجد أن بعض الأشخاص الذين يتناولون بعض الأدوية كأدوية ضغط الدم، والمهدئات، ومدرات البول أيضا أكثر عرضة للإصابة بجفاف الحلق نتيجة لنقص نسبة السوائل في الجسم.

- أثبت التقرير أن الأشخاص المدخنون هم الأكثر عرضة للإصابة بجفاف الحلق، لأن هذه العادة اليسئة تتسبب فى إعاقة إنتاج اللعاب فى الفم، وهذا هو السبب فى الشعور بجفاف الحلق.

وأشار التقرير المنشور إلى أن هناك العديد من النصائح لتقليل الشعور بجفاف الحلق، ومنها، تناول مشروب الزنجبيل، فهو يعد سحرا فى التخلص من جفاف الحلق، وأيضا تناول السوائل بشكل عام، والماء بشكل خاص بكثرة يقلل من الشعور والإصابة بجفاف الحلق.