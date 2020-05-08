مشروبات يجب تجنبها على مائدة إفطار رمضان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يفقد الجسم كميات كبيرة من السوائل أثناء فترة الصيام ويسعى الصائم لتعويضها بتناول المشروبات والعصائر المختلفة. ونصح الأطباء بتجنب تناول عدد من المشروبات وقت الإفطار، لأنها تضر بالصحة، أبرزها: الشاي والقهوة، فالكافيين يفقد الجسم الكثير من السوائل ويزيد الشعور بالعطش. المشروبات الغازية التي تسبب اضطرابات المعدة وعسر الهضم والشعور بالامتلاء. العصائر الجاهزة المحلاة لاحتوائها على كميات هائلة من السكر وتسرع الشعور بالجوع، وكذلك العصائر التي توجد بصورة مسحوق التي تحتوي على مكسبات الطعم والألوان الصناعية وترتفع بها نسبة السكر.

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