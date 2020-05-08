دليلك لنظام غذائي متوازن في رمضان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتنوع المأكولات في رمضان، ويعد الصيام فرصة كبيرةً للتخلص من العادات الغذائية السيئة والاعتياد على الطعام الصحي.

ويعد اتباع النظام الغذائي المتوازن أمرا يحسن من الصحة ويساعد على أداء الفروض الدينية والواجبات الدنيوية خلال رمضان دون مشاكل.

وقال الدكتور سيد حماد، اختصاصي التغذية بمصر، لـ"العين الإخبارية"، إنه يجب على الصائمين تأخير وجبة السحور، وتجنب الأطعمة المقلية والاعتماد على الخضراوات وشرب ما يقرب من 3 لترات من الماء يوميا.

وأكد حماد، أنه لا بد من كسر الصيام على تمر وماء ثم التوجه لأداء صلاة المغرب، وبعدها يبدأ الصائم في تناول وجبة الإفطار التي يفضل أن تحتوي على المجموعات الغذائية؛ التي تشمل: النشويات، والفواكه، والخضراوات، والأطعمة الغنيِة بالبروتين.