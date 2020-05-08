شكرا لقرائتكم خبر عن اعرفهم واحمى نفسك.. 15 عرضا لفيروس كورونا أبرزها الهذيان وضيق التنفس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكثر أعراض الفيروس التاجي كورونا شيوعا هي السعال الجاف وارتفاع درجة الحرارة ، ومنذ ظهور المرض ونجد أن كل يوم تظهر أعراض جديدة تضاف على الأعراض السابقة، وخلال هذا التقرير سنتعرف على 15 عرضا لفيروس كورونا التاجي، وفقا لجريدة " mirror.".

أشارت الجريدة، إلى أن عددا كبيرا من الأشخاص المصابين بالفيروس التاجي كورونا، وضحوا بعض الأعراض غير السعال وارتفاع حرارة الجسم، ومنها الشعور بالتعب أو الإرهاق وضيق في التنفس ، وفقدان الشهية ، وفقدان حاسة الشم أو الذوق ، والسعال الجاف وارتفاع درجة الحرارة.



ما هي اعراض كورونا

وهناك بعض العلامات التي تعتبر أقل شيوعًا، ولكن بعض المصابين صرحوا بها، وهي إصابة في القدمين ، وألم في الخصيتين، الشعور بالضغط النفسي، وعدم القدرة على التفكير الصائب.

وقدمت الجريدة 15 عرضا من أعراض الإصابة بالفيروس التاجي كورونا، ومنها:

-الصداع والهذيان

يقول الخبراء إن العديد من مرضى فيروسات التاجية الذين دخلوا المستشفى كانوا يعانون من الصداع ، والارتباك ، والهذيان، هذا العرض الذي يؤثر علي المرضي الذي يحتاجون إلي جهاز التنفس الصناعي، والسبب هو تراكم ثاني أكسيد الكربون في الجسم.

-كثرة الذهاب للمرحاض

من الأعراض الخفيفة لفيروس التاجي التي يتم الإبلاغ عنها بشكل منتظم هي زيادة الحاجة للذهاب إلى المرحاض، وأوضح الأطباء، أن مشاكل الهضم والتغيرات التي تطرق علي الامعاء بسبب الفيروس تسبب في الدخول كثيرا إلي المرحاض، ولذا نجد أن الإسهال أصبح من العلامات التي توضح حقيقية الإصابة بالفيروس التاجي كورونا.

كشفت دراسة جديدة ، نُشرت في المجلة الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي ، بتحليل بيانات 204 مريض يعانون من Covid-19 في مقاطعة هوبي في الصين ووجدت أن حوالي 50 % منهم يعانون من الإسهال أو القيء أو آلام البطن.



1اعراض كورونا

-ألم الخصية

من الأعراض الأخرى الأقل شيوعًا للفيروس التاجي كورونا، هي شعور الرجال بألم في الخصية، وقدم باحثون من كلية الطب بجامعة هارفارد تقرير حالة عن رجل يبلغ من العمر 42 عامًا ثبتت إصابتهم بالفيروس ، بعد أن ذهب إلى المستشفى بسبب ألم شديد في الخصية.

-قلة الشهية

أوضح بعض الأشخاص المصابون بالفيروس التاجي كورونا، أنهم عانوا من الإصابة بقلة الشهية، أي عدم الرغبة في تناول الطعام.

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-إحساس صاخب أو الشعور بعدم الاستقرار النفسي

قال الدكتور دانييل جريفين ، رئيس الأمراض المعدية في ProHealth Care Associates في الولايات المتحدة ، أن الشعور الصاخب قد يكون جزءًا من استجابة المناعة الذاتية للجهاز العصبي للمرضى.

ولكن هذا الشعور قليل من الأشخاص عانوا منه.

-آفات القدم

يحقق خبراء في إسبانيا إذا كان المصابين بالفيروس يصابون بظهور آفات صغيرة على القدمين أم لا، وفي بيان قدمه المجلس العام الإسباني لكليات الطب، كشف أن العديد من مرضى فيروس التاجي لديهم آفات على أقدامهم، تشبه إلى حد كبير جدري الماء أو الحصبة وتظهر عادة على أصابع القدم وعادة ما تلتئم دون ترك علامة.

-الم البطن

هناك دراسة نشرت حديثًا من قبل المجلة الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي تربط مشاكل البطن بـ Covid-19، ووجدوا أن 48.5٪ من 204 أشخاص أصيبوا بالفيروس التاجي كورونا في مقاطعة هوبي بالصين كان لديهم ألم في البطن وماكل في الهضم وكانوا مصابين بالإسهال .

-سعال جاف

من أشهر أعراض الإصابة بالفيروس التاجي كورونا.

-إلتهاب في الحلق

قامت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية، بتحديث قائمة الأعراض لتشمل التهاب الحلق.

-ارتفاع حرارة الجسم

تعد من أشهر الأعراض الخاصة بالفيروس التاجي كورونا.

-فقدان التذوق والشم

أفاد بعض المصابين بأنهم يعانون من فقدان حساتي التذوق والشم، ولذا حث البروفيسور نيرمال كومار ، رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة في المملكة المتحدة البريطانية، الأشخاص الذين يشعرون بهذا العرض ضرورة عزل أنفسهم .

-الضغط النفسي

ذكر بعض الأشخاص المصابون بالفيروس التاجي كورونا، أنهم عانوا من الإرهاق العقلي، والضغط النفسي والصداع، وعدم القدرة علي التركيز والتفكير.

-صعوبة في التنفس

إذا بدأ صدرك يشعر بالضيق وضعف قدرتك علي التنفس، ، فقد تكون مصابًا بالفيروس التاجي كورونا.

-إلتهاب العين

يشعر المصابين بالفيروس التاجي كورونا، بوجود حرقان في العين، والرغبة في الحكة بها وتحويل لونها للأحمر.

-اهتزاز الجسم مع قشعريرة

يتعرض بعض المصابون بالفيروس التاجي كورونا، بالشعور باهتزاز شديد في الجسم، يصاحبه القشعريرة، ففي دراسة ، خضع خلالها 55924 حالة في الصين منذ تاريخ اكتشاف الفيروس لأول مرة حتى 22 فبراير ، أفاد 11.4 في المائة من المصابين بالفيروس التاجي أنهم يشعرون بالقشعريرة.