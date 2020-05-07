وفيات كورونا في فرنسا تقترب من 26 ألفا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفع عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في فرنسا بواقع 178 حالة إلى 25987، الخميس، وهو أقل معدل للزيادة منذ 4 أيام.

وقال رئيس الوزراء إدوار فيليب: إن فرنسا ستبدأ رفع إجراءات العزل العام المفروضة على مستوى البلاد منذ شهرين تقريبا اعتباراً من الإثنين المقبل.

وذكرت وزارة الصحة في بيان أن عدد المرضى الذين يتلقون العلاج في وحدات الرعاية المركزة تراجع بنحو 186 أو 5.9% إلى 2961، وهو إجمالي يقل عن حاجز الثلاثة آلاف للمرة الأولى منذ 25 مارس/آذار.

ويقل عدد المرضى في وحدات الرعاية المركزة، وهو مقياس أساسي لقدرة المنظومة الصحية على التعامل مع الوباء، بكثير الآن عن نصف الذروة التي شهدتها البلاد في 8 أبريل/نيسان وبلغت 7148 مريضا.

وتراجع عدد المصابين بالفيروس في المستشفيات من جديد إلى 23208 من 23983، مواصلاً انخفاضاً مستمراً منذ ثلاثة أسابيع، وفيما يمثل تراجعا بنسبة 30% تقريبا عن ذروة مسجلة في 14 أبريل/نيسان بلغت 32292 مصابا.