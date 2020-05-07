إيطاليا تسجل تراجعا في إصابات ووفيات كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ذكرت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن فيروس كورونا تراجع بواقع 274، الخميس، مقابل 369 الأربعاء، كما انخفض العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة بشكل طفيف إلى 1401 من 1444 الأربعاء.



وقالت الوكالة إن إجمالي عدد الوفيات منذ ظهور الوباء يوم 21 فبراير/شباط يبلغ الآن 29958، وهي ثالث أعلى حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.

وارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 215858، وهي أيضاً ثالث أعلى حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة وإسبانيا.

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وتراجع عدد المسجلين حالياً بوصفهم حاملين للمرض في إيطاليا إلى 89624 من 91528 في اليوم السابق.

ويرقد 1311 شخصاً في وحدات العناية المركزة، الخميس، في تراجع بسيط عن 1333 الأربعاء، مواصلاً تراجعاً مستمراً منذ مدة طويلة، ومن بين المصابين بالعدوى، تعافى 96276 مريضاً مقابل الإعلان عن تعافي 93245.

وأشارت الوكالة إلى أن 1.564 مليون شخص خضعوا لفحوص الكشف عن الفيروس مقابل 1.550 مليون، من بين السكان البالغ عددهم نحو 60 مليون نسمة.