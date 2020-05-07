سلاح الجو الليبي يدك تمركزات ومخازن ذخيرة تابعة للمليشيات بمنطقة بوقرين شرقي مصراتة‎ المزيد

شنت مقاتلات سلاح الجو الليبي سلسلة من الغارات الجوية استهدفت من خلالها عدداً من المواقع بمنطقة بوقرين شرق مدينة مصراتة.

وقالت شعبة الإعلام الحربي، في بيان لها، إن مقاتلات سلاح الجو دكت ودمرت تمركزاتٍ لمجموعات من المليشيات وأخرى لمخازن الأسلحة والذخائر، بمنطقة بوقرين شرقي مصراتة.

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وتابعت أن سلاح الجو نفذ عددا من الضربات الجوية داخل مزارع خُصصت لتكون مواقع لهذه المجموعات بمنطقة القداحية جنوب بوقرين.

وكان الجيش الليبي قد أطلق، الخميس عملية جوية أطلق عليها "طيور الأبابيل" ضد العدوان التركي والموالين له، تم خلالها تدمير شحنة أسلحة تركية في مدينة مصراتة، كما تم استهدف الكلية العسكرية في مصراتة، معقل المرتزقة السوريين، وغرفة العمليات التركية بأكثر من 18 ضربة جوية.



كما استهدف سلاح الجو الليبي مجموعة من الأهداف الاستراتيجية للمليشيات الإرهابية بطرابلس، من بينها معسكر البحرية في منطقة تاجوراء، ومعسكر 27 غرب طرابلس، ومقر الرحبة في تاجوراء، الذي تسيطر عليه عدة مليشيات من بينها باب تاجوراء، وبشير البقرة الإرهابي المتطرف، المعروفة "برحبة الدروع".

