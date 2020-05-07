نائب الرئيس الأمريكي: سأخضع أنا والرئيس ترامب لفحوص فيروس كورونا بشكل يومي المزيد

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقة نظيره الروسي فلاديمير بوتين على استقبال أجهزة تنفس صناعي ترسلها واشنطن لموسكو، لمساعدتها على مواجهة انتشار فيروس كورونا.



وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي مشترك، مساء الخميس، إننا عرضنا على روسيا إرسال أجهزة تنفس صناعي إليها، والرئيس بوتين وافق.

وأضاف: نتطلع إلى تخفيف القيود على حركة السفر الدولية في الوقت المناسب، ومن المحتمل أن نتخذ المزيد من التدابير الاقتصادية لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا.



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ومن جانبه، قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس إنه يخضع والرئيس ترامب لفحص فيروس كورونا بشكل يومي.

وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس ترامب بحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتن، عبر الهاتف، الوضع المتعلق بأزمة فيروس كورونا، والتعاون الثنائي في مواجهة تداعياته.

ذكر بيان صدر عن الرئاسة الروسية أن بوتين وترامب بحثا تطورات جائحة كورونا، و"قيما إيجابا التعاون الثنائي" في هذا المسار.

وسجلت روسيا 11231 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، في حصيلة يومية قياسية رفعت إجمالي الإصابات في البلاد إلى أكثر من 177 ألف حالة، حسب وزارة الصحة الروسية.